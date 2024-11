Freddo, pioggia e neve! Prossima settimana cambia tutto

La prima ondata di freddo stagionale sembra in arrivo, e non sarà un evento isolato: si prevede infatti una doppia incursione di aria fredda nel corso della prossima settimana. La svolta meteo potrebbe iniziare già dalla serata di domenica, quando un nucleo freddo proveniente da est arriverà sul Sud Italia, coinvolgendo anche le aree del Basso Adriatico. Questo afflusso di aria fredda sarà solo il primo segnale di un periodo di temperature in discesa.

Questa prima irruzione fredda porterà un abbassamento delle temperature di circa 5°C, interessando soprattutto le regioni del Centro-Sud. Sono attesi rovesci su diverse aree, in particolare su Sardegna e Sicilia, ma anche, seppur in misura minore, su Puglia, Calabria e Basilicata. Anche se modesta, questa fase fredda sarà un anticipo di ciò che accadrà con la seconda ondata, prevista per la metà della settimana, che risulterà molto più marcata e carica di maltempo.

Forte perturbazione la prossima settimana?

Secondo le previsioni del modello europeo ECMWF, una seconda e più decisa ondata di freddo scenderà dalla Scandinavia, spostandosi sull’Europa centrale e portando con sé un importante calo termico anche in Italia. Questa massa d’aria fredda favorirà la formazione di un ciclone nel Mediterraneo, che potrebbe rimanere stazionario, condizionando pesantemente il clima su gran parte del Centro e Sud Italia. Le conseguenze principali di questa configurazione includono frequenti piogge e temperature ancora più basse.

Per il Sud Italia, l’arrivo di precipitazioni su larga scala rappresenta una notizia positiva. A causa della prolungata siccità che ha raggiunto livelli critici, il Meridione accoglie con speranza questa fase di instabilità. Questa ondata piovosa, se confermata, potrebbe aprire un periodo più dinamico e umido, fornendo un aiuto essenziale per alleviare le condizioni di aridità nelle zone più colpite. Tuttavia, le previsioni a lungo termine devono ancora essere monitorate, poiché alcuni dettagli del peggioramento meteo sono ancora incerti.

Freddo e neve in montagna

Oltre alle piogge, il freddo porterà anche nevicate abbondanti, che interesseranno sia le Alpi che gli Appennini. Le temperature in discesa consentiranno la formazione di neve a quote relativamente basse per la stagione: intorno ai 1500 metri sugli Appennini e vicino ai 1000 metri sulle Alpi, con possibilità di accumuli significativi. Nei prossimi giorni, le proiezioni meteo saranno in grado di fornire informazioni più dettagliate sulle aree dove le nevicate saranno più consistenti e su dove si prevedono le precipitazioni più abbondanti.

Questa doppia ondata di freddo sembra segnare un anticipo dell’inverno, con temperature e fenomeni meteorologici insoliti per l’inizio di novembre. Se questa tendenza dovesse proseguire, le prossime settimane potrebbero vedere altre incursioni fredde dall’est o dal nord, favorendo condizioni climatiche tipiche dei mesi più freddi.