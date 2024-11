Meteo: tutto ribaltato in pochi giorni, ecco l’Inverno!

Si prevede che il freddo faccia la sua comparsa per la prima volta quest’anno nella seconda settimana di novembre, con non una, ma addirittura due ondate distinte di aria gelida. La svolta climatica potrebbe iniziare già da domenica sera, quando un primo nucleo freddo proveniente da est investirà il Sud Italia e il Basso Adriatico. Questo primo episodio sarà un anticipo di ciò che ci aspetta, portando con sé un notevole calo delle temperature.

Lento decadimento dell’alta pressione

Con questa prima ondata di freddo, le temperature potrebbero scendere di circa 5°C in gran parte del Centro-Sud. Gli effetti includeranno rovesci sparsi, in particolare su Sardegna e Sicilia, mentre Puglia, Calabria e Basilicata potrebbero essere solo marginalmente toccate. Sebbene questa prima irruzione risulti moderata, una seconda fase, prevista nella settimana successiva, sarà più intensa e probabilmente ricca di maltempo, coinvolgendo un’area molto più ampia della nostra penisola.

Prossima settimana grande svolta!

Secondo il modello europeo ECMWF, un’ondata di aria fredda più consistente scenderà dalla Scandinavia attraversando gran parte dell’Europa centrale fino all’Italia. Qui, questo flusso gelido genererà un ciclone nel Mediterraneo, che si prevede stazionerà per alcuni giorni, apportando instabilità atmosferica soprattutto su Centro e Sud Italia. Si prospetta un periodo di frequenti piogge, con precipitazioni che potrebbero contribuire a una sensibile diminuzione delle temperature.

L’arrivo di precipitazioni potrebbe essere una buona notizia per le regioni meridionali che stanno soffrendo una grave siccità. L’eventuale instabilità atmosferica potrebbe segnare l’inizio di un periodo più umido e dinamico, che sarebbe vitale per le aree colpite da aridità. Queste piogge potrebbero alleviare la crisi idrica e offrire un temporaneo sollievo alla situazione climatica del Meridione, anche se mancano ancora alcuni giorni per avere una conferma definitiva di questo miglioramento.

Oltre alle piogge, il calo termico sarà sufficiente a riportare le nevicate sulle montagne. I fiocchi di neve potranno cadere su Alpi e Appennini, con possibilità di accumuli significativi. Secondo le ultime stime, la neve potrebbe scendere fino a 1500 metri sugli Appennini e a 1000 metri sulle Alpi. Si attende nei prossimi giorni una maggiore precisione sulle zone che vedranno i fenomeni nevosi più consistenti e sui territori dove si avranno le precipitazioni più forti.