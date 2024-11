Allerta meteo: scuole chiuse in molti comuni della Sicilia domani 12 Novembre, l’elenco aggiornato

In vista del peggioramento delle condizioni meteo con ulteriore maltempo previsto per le prossime ore e domani, numerosi comuni in Sicilia hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 12 novembre. La misura arriva anche per effetto dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per la Sicilia nord-orientale. Di seguito l’elenco aggiornato dei comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, con un monitoraggio in corso per eventuali ulteriori chiusure.

Provincia di Messina

Messina

Taormina

Castelmola

Giardini Naxos

Letojanni

Gallodoro

Mongiuffi Melia

Forza d’Agrò

Sant’Alessio Siculo

Limina

Antillo

Santa Teresa di Riva

Savoca

Furci Siculo

Roccalumera

Pagliara

Mandanici

Nizza di Sicilia

Fiumedinisi

Alì Terme

Alì

Itala

Scaletta Zanclea

Gaggi

Graniti

Motta Camastra

Provincia di Catania

Catania

Aci Bonaccorsi

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Acireale

Calatabiano

Castiglione di Sicilia

Giarre

Gravina di Catania

Mascali

Mascalucia

Milo

Piedimonte Etneo

Randazzo

Riposto

Sant’Agata Li Battiati

Sant’Alfio

San Giovanni La Punta

San Gregorio di Catania

Santa Venerina

Tremestieri Etneo

Valverde

Zafferana Etnea

Provincia di Siracusa

Siracusa

L’elenco è in aggiornamento e potrebbe includere ulteriori comuni nelle prossime ore. Si invita la popolazione a seguire le comunicazioni ufficiali delle autorità locali per restare informata su eventuali nuove disposizioni e a limitare gli spostamenti durante le fasi più critiche del maltempo.