Meteo: maltempo in settimana, ma quanto farà freddo?

In queste ore le piogge stanno bagnando numerose aree dell’estremo Sud italiano, concentrandosi particolarmente sulla Sicilia e la Calabria meridionale. Questo fenomeno è dovuto a un fronte stazionario che persiste nella zona già da alcuni giorni, causando un indebolimento della fascia di alta pressione che, fin dai primi giorni di novembre, ha mantenuto condizioni di stabilità atmosferica su gran parte dell’Europa centro-occidentale.

La situazione meteorologica sta evolvendo, portando a una fase più movimentata e instabile non solo in Sicilia, ma anche in altre regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore, la pioggia è destinata a estendersi ulteriormente su gran parte del Sud, con precipitazioni che coinvolgeranno il Salento, la Basilicata, la Campania, il nord della Puglia, il Molise, il basso Lazio e il basso Abruzzo. Questo è dovuto all’azione di una depressione in risalita dal basso Tirreno verso la Puglia, che accentuerà l’instabilità atmosferica su queste zone.

Oltre alle piogge, si prevede l’arrivo di un nuovo fronte freddo proveniente dalla Scandinavia, che attraverserà l’Adriatico prima di arrivare sulle regioni centrali tra giovedì e venerdì. Questo fronte porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori più tipici della stagione invernale. Saranno previste nuove precipitazioni, accompagnate da qualche temporale di forte intensità, che segneranno un cambio significativo rispetto alle condizioni attuali.

Per giovedì 14 novembre, sono attese precipitazioni diffuse ma disorganizzate sulle regioni centrali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Il passaggio di questo fronte freddo porterà un ulteriore calo delle temperature, favorendo così le prime nevicate significative in alta quota lungo l’Appennino centro-settentrionale. Questa fase di maltempo potrebbe rappresentare un primo assaggio delle condizioni invernali per molte delle nostre regioni.

Tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì, il fronte freddo si sposterà verso il Sud, portando con sé piogge sparse, qualche acquazzone e temporali intensi. Questo avverrà in un contesto di clima invernale, con temperature che si manterranno ben al di sotto delle medie stagionali. Il Sud Italia sarà quindi coinvolto in un netto peggioramento delle condizioni meteo, con un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni e un calo delle temperature che renderà l’atmosfera rigida.

Dopo il passaggio di questo fronte, è atteso un graduale miglioramento del tempo durante il fine settimana, sebbene le temperature resteranno su valori piuttosto contenuti. Le massime potrebbero difficilmente superare i 15 °C in molte aree, specialmente nelle regioni del Centro-Nord.