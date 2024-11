Avviso di fenomeni intensi dell’Aeronautica Militare per 3 regioni: ecco i dettagli

Oggi, martedì 12 novembre 2024, è stato emesso un nuovo avviso dall’Aeronautica Militare per fenomeni intensi che interesseranno alcune regioni italiane. Secondo il bollettino, piogge intense e abbondanti sono attese in Sicilia, in particolare sulle zone costiere orientali. I fenomeni potranno persistere per le prossime 24/36 ore.

In Sardegna, le condizioni meteorologiche peggioreranno in serata, con precipitazioni attese nelle zone costiere orientali dell’isola, dove potrebbero verificarsi piogge e temporali localmente intensi. Questi fenomeni dovrebbero persistere per 6-9 ore.

Oltre alle piogge, forti venti settentrionali interesseranno la Liguria nelle prossime 9-12 ore, con raffiche che potranno raggiungere la forza di burrasca. Tali condizioni favoriranno un aumento del moto ondoso lungo le coste.

Con questa nuova fase di maltempo, è importante che le autorità locali e la popolazione siano preparate a fronteggiare potenziali emergenze, con particolare attenzione ai settori esposti e ai territori già saturi di acqua.