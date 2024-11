Peggioramento meteo imminente: attenzione al vento fortissimo domani 20 Novembre

Un nuovo peggioramento atmosferico si appresta a interessare l’Italia, con l’arrivo di una perturbazione che porterà condizioni instabili su varie zone del Paese, specialmente sulle regioni tirreniche, ma soprattutto un forte aumento della ventilazione dai quadranti occidentali, con possibilità criticità sia nelle aree interne che in quelle costiere.

Il rinforzo del vento inizierà già nelle prossime ore, ma sarà mercoledì 20 novembre il giorno in cui le raffiche raggiungeranno la loro massima intensità e colpiranno gran parte d’Italia.

Le aree che dovranno fare i conti con le raffiche più potenti saranno: i settori alpini del Nord-Ovest , la Liguria, l’Emilia Romagna, le coste tirreniche specialmente di Toscana e Lazio, e gran parte delle zone interne appenniniche del centro-sud peninsulare. In queste zone, le raffiche potrebbero superare i 70-90 km/h, toccando addirittura i 100-120 km/h nelle aree maggiormente esposte, anche orograficamente, come le Alpi occidentali e l’Appennino centro-meridionale.

Questa fase di ventilazione intensa potrebbe avere ripercussioni importanti. La caduta di alberi o rami, danni alle strutture più fragili e possibili problemi alla fornitura di energia elettrica sono solo alcuni degli scenari da considerare, soprattutto nelle aree maggiormente colpite. Inoltre, i forti venti potranno creare disagi alla viabilità, specialmente nelle zone montuose, collinari e lungo le coste, con possibili disservizi nel trasporto marittimo e ritardi nel traffico aereo.

I cittadini sono invitati a prestare massima attenzione nelle aree esposte ai venti più forti e a mettere in sicurezza tutto ciò che si trova all’aperto. È consigliabile limitare gli spostamenti non essenziali, in particolar modo nelle aree montuose e zone a ridosso, ma anche lungo le coste, dove si attendono mareggiate importanti.

Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni delle autorità competenti e di restare aggiornati sulle condizioni meteo, in vista di possibili allerte.