Meteo: raffiche di Libeccio da uragano! Attenzione su queste regioni

La prima sferzata di libeccio ha colpito il Centro Italia nelle scorse ore, generando raffiche impetuose tra Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria e Marche. Le condizioni meteo si sono rivelate particolarmente severe in Appennino, dove si sono registrate raffiche superiori ai 200 km/h, autentiche raffiche da uragano.

Nel corso delle prossime ore, ci sarà una breve tregua dal forte vento, in attesa di un altro peggioramento confermato tra giovedì sera e venerdì. I flussi freddi polari, che continuano a colpire le Alpi nord-occidentali di confine, andranno a generare una nuova depressione tra il pomeriggio e la sera di giovedì, tra il Mar Ligure e la pianura padana. Questa depressione si approfondirà rapidamente, raggiungendo un valore di pressione di 990 hPa, un dato molto basso che innescherà potenti raffiche di libeccio su tutto il Centro-Sud.

Le raffiche di vento impetuose arriveranno nella serata di giovedì su tutto il Centro Italia, con particolare intensità tra Toscana, Romagna, Umbria settentrionale e Marche, dove si prevedono raffiche già attorno ai 100 km/h. Queste condizioni meteo potrebbero creare criticità diffuse nelle aree esposte.

Apice del forte vento nella notte di venerdì

L’apice del forte vento è previsto nella notte di venerdì, quando si registreranno raffiche di libeccio di intensità uragano sull’Appennino centro-settentrionale, con valori diffusamente superiori ai 150 km/h. Non si escludono picchi superiori ai 200 km/h, come già avvenuto nelle scorse ore. In pianura e collina, i venti potrebbero sfiorare i 120 km/h su Marche e Toscana, causando problemi alla viabilità e possibili danni.

Nel corso di venerdì, il forte vento di libeccio sferzerà il resto del Centro Italia e il Sud, con raffiche comprese tra 60 e 100 km/h. Le condizioni resteranno critiche in molte aree fino a tarda sera, in particolare nelle regioni meridionali.

Il forte vento persisterà fino alla sera sul Meridione, dopodiché si assisterà a un generale miglioramento del tempo. L’attenuazione totale del vento di libeccio è prevista nelle prime ore di sabato, portando una maggiore stabilità atmosferica su tutta la penisola.