Ancora forti venti su molte zone d’Italia nelle prossime ore: avviso dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per le prossime ore, evidenziando una situazione di venti forti dai quadranti settentrionali su diverse regioni italiane. La previsione è stata diffusa alle ore 12:00 UTC di oggi, 22 novembre 2024, e indica la persistenza di raffiche fino a burrasca su molte aree del Paese. Di seguito, i dettagli dell’avviso:

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Molise: in queste regioni sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali per le prossime 6-9 ore. Liguria, Toscana e Sardegna: l’avviso segnala venti intensi per le prossime 12-18 ore. In particolare, lungo la costa ligure e sull’Appennino toscano, si attendono raffiche di burrasca. Puglia Salentina, Basilicata e Calabria Ionica: queste aree saranno soggette a venti intensi per un periodo più prolungato, con condizioni di forte ventilazione attese per le prossime 24 ore.

Possibili Impatti e Raccomandazioni

La persistenza di venti forti su così vaste aree comporta un aumento dei rischi legati a caduta di rami, alberi e oggetti non ancorati, in particolare nelle zone più esposte. In mare, le condizioni potrebbero diventare critiche, con onde alte e possibili difficoltà per la navigazione, soprattutto nei tratti di costa adriatica e tirrenica. Le autorità consigliano prudenza alla guida, specialmente per i veicoli leggeri e gli autocarri, e raccomandano di evitare escursioni in montagna durante le ore più ventose.