Tempesta di vento fra Abruzzo e Molise: tanti danni e disagi, treni bloccati sulla Sulmona-Pescara

La tempesta di Libeccio che ha colpito diverse regioni tra la serata di ieri e la mattinata di oggi ha causato danni diffusi in molte aree dell’Italia centrale e meridionale. Fra le regioni maggiormente interessate dal maltempo figurano Abruzzo e Molise, dove il forte vento ha provocato criticità significative, con numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco e danni a edifici, infrastrutture e alberature.

In Abruzzo, le aree più colpite includono la Valle Peligna e l’Alto Sangro, con segnalazioni di alberi sradicati e rami caduti a causa delle violente raffiche di vento. Particolarmente critica la situazione ad Alfedena, dove nella pineta del Cimerone i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare la strada da alberi abbattuti, costringendo alla chiusura della viabilità per diverse ore. Disagi anche a Castel di Sangro, dove alberi caduti hanno creato problemi sia in centro che nelle zone periferiche.

Il maltempo ha causato disservizi anche nei trasporti: sulla tratta ferroviaria Sulmona-Pescara, un treno regionale è rimasto bloccato per oltre due ore nei pressi di Torre dei Passeri a causa di rami caduti sui binari. I passeggeri, dopo una lunga attesa, sono stati costretti a rientrare a Sulmona con un altro convoglio, lamentando la mancanza di un adeguato piano di emergenza per affrontare l’allerta meteo.

Situazioni di criticità si sono registrate anche a Castelvecchio Subequo, dove il forte vento ha scoperchiato il tetto di una palazzina comunale in via Dante Alighieri, lasciando senza copertura cinque famiglie. I Vigili del Fuoco di Sulmona sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e chiudere al traffico due strade comunali a causa della caduta di grossi alberi. A Castelnuovo di Campli, in provincia di Teramo, le raffiche hanno danneggiato una chiesetta del 1300, costringendo le autorità a transennare la zona.

Il Molise non è stato risparmiato dalla tempesta, con la provincia di Isernia tra le più colpite. Qui, il vento ha reso necessari oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere alberi pericolanti ed elementi instabili. Particolarmente critica la situazione ad Agnone, dove sono stati effettuati numerosi interventi in risposta ai danni provocati dal vento. In Rocchetta al Volturno, un’auto è stata bloccata da un albero caduto, ma fortunatamente gli occupanti non sono rimasti feriti. Anche a Campobasso e provincia si sono registrati danni significativi, con alberi abbattuti e segnaletica stradale divelta in varie zone della città.

Le raffiche di vento, che hanno superato i 70 km/h, hanno provocato problemi anche nella città costiera di Termoli, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere un pino pericolante nei pressi del Liceo Scientifico. Interventi analoghi sono stati effettuati lungo Viale Trieste e nelle vie del centro. A San Martino in Pensilis, un’insegna in vetro di un magazzino è caduta senza causare danni, mentre altre operazioni di messa in sicurezza hanno interessato l’area del Matese e diversi comuni limitrofi.