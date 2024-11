Meteo: anticiclone per qualche giorno, poi nuovo capitombolo!

Dopo l’intensa ondata di freddo che ha interessato l’Italia, un’area di alta pressione sta lentamente riconquistando spazio sulla penisola. Tuttavia, questa stabilità atmosferica non sarà duratura, poiché già durante la settimana nuove perturbazioni porteranno nubi e precipitazioni in diverse regioni. L’anticiclone, infatti, non avrà la forza necessaria per resistere a lungo ai flussi perturbati provenienti dall’Atlantico.

Le correnti miti e umide, in arrivo dai quadranti sud-occidentali e occidentali, si concentreranno sulle regioni settentrionali e sul versante del Medio-Alto Tirreno. Questo flusso determinerà un accumulo di nubi medio-basse, che favoriranno piogge deboli o moderate già a partire da lunedì. Nella parte centrale della settimana, il passaggio di un piccolo nucleo instabile potrebbe smantellare ulteriormente l’alta pressione, causando precipitazioni più diffuse e di maggiore intensità.

Alcune aree potranno godere di condizioni più stabili. In particolare, il Medio-Basso Adriatico e gran parte del Sud vedranno un clima prevalentemente soleggiato e temperature miti. Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica saranno tra le regioni più favorite da questa breve pausa di bel tempo. Di contro, regioni come la Liguria, la Toscana, il Lazio e gran parte della Val Padana rimarranno sotto un cielo coperto da nubi basse, con frequenti banchi di nebbia e un rischio moderato di piogge sparse.

Per alcune zone, gli ombrelli saranno indispensabili. Si attendono precipitazioni abbondanti sulla Liguria centro-orientale, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e nel Nord-Est, dove regioni come Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia potrebbero registrare accumuli di pioggia superiori ai 50-60 mm entro giovedì. La maggior parte delle piogge sarà concentrata lungo le aree costiere e nelle zone montuose del versante tirrenico.

Il panorama meteorologico sarà caratterizzato da forti contrasti termici. Nelle regioni meridionali e sul versante adriatico, dove il sole sarà più presente, le temperature potranno superare i 20 °C, specialmente lungo le coste ioniche. Al contrario, nel cuore della Val Padana, la colonnina di mercurio rimarrà decisamente bassa, con valori che difficilmente supereranno i 7 °C, nemmeno nelle ore centrali della giornata. Questo netto divario è il riflesso di condizioni meteo marcatamente diverse tra Nord e Sud.

Un cambiamento drastico potrebbe verificarsi tra il 29 e il 30 novembre, quando una massa di aria artica potrebbe investire soprattutto il Centro-Sud. Questo scenario porterebbe a un crollo improvviso delle temperature, spingendole ben al di sotto delle medie stagionali. In alcune aree collinari, potrebbe fare la sua comparsa la neve, con possibilità di fiocchi fino ai 500-700 metri. Questo brusco raffreddamento segnerebbe l’ingresso di condizioni tipicamente invernali.