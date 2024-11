Meteo: irruzione Artica in entrata, avvio d’Inverno tra freddo e pioggia

Manca pochissimo all’arrivo di una nuova e intensa ondata di maltempo che segnerà la fine dell’autunno meteorologico e aprirà le porte all’inverno. A partire da venerdì 29 novembre, un fronte freddo di origine artica attraverserà l’Italia, portando temporali, rovesci intensi e un deciso abbassamento delle temperature. Le condizioni peggioreranno rapidamente, soprattutto al Centro-Sud, mentre il calo termico sarà percepito su tutta la penisola.

L’afflusso di aria fredda darà vita a una zona di bassa pressione persistente nel Mar Ionio, che porterà condizioni tipicamente invernali sulle aree del basso Adriatico e del Sud Italia. Le temperature caleranno in modo significativo, con i valori più bassi previsti in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, dove il termometro segnerà fino a 7°C sotto le medie stagionali. Questo brusco calo sarà accompagnato da nevicate a quote medio-basse.

La diminuzione delle temperature favorirà la discesa della quota neve, che potrebbe scendere sotto i 1000 metri, soprattutto sull’Appennino centrale. Sono attese nevicate in regioni come Basilicata, Puglia settentrionale, Campania e Calabria, con accumuli significativi tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. In Sicilia, i Nebrodi saranno interessati da nevicate copiose sopra i 1300 metri. A quote inferiori, si prevedono piogge diffuse, accompagnate da temporali e locali grandinate, con accumuli che potrebbero superare i 40-50 mm in zone come Molise, Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale e Basilicata.

Al Nord Italia e lungo il medio-alto Tirreno, la situazione sarà diversa: qui il cielo sarà in prevalenza sereno, ma il freddo intenso non risparmierà nemmeno queste regioni. Le temperature minime scenderanno sotto lo zero, in particolare nelle pianure e nelle valli, con gelate diffuse nel weekend. Nonostante il sole, la sensazione di freddo sarà amplificata dalla stagnazione dell’aria gelida.

Con l’inizio della prossima settimana, si prevede un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche sull’intero territorio nazionale. Tuttavia, alcune aree del Sud potrebbero ancora essere interessate da piogge residue. Successivamente, anche in queste zone, il ritorno a un tempo più stabile diventerà sempre più evidente.