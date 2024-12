Meteo: freddo, pioggia e neve, Week-End dell’Immacolata da dimenticare

Le previsioni per il giorno dell’8 dicembre si fanno sempre più chiare: è molto probabile che una nuova e intensa perturbazione colpisca il Mediterraneo, favorendo lo sviluppo di un ciclone particolarmente insidioso. Questo sistema porterà un deciso peggioramento del meteo, che non solo segnerà il giorno dell’Immacolata, ma potrebbe anche prolungarsi nei giorni successivi, coinvolgendo diverse aree del paese. Secondo i dati più recenti, gli effetti principali si concentreranno sul Centro-Sud, mentre il Nord Italia potrebbe risentire marginalmente del freddo, con possibili episodi di neve a bassa quota.

L’arrivo dell’aria fredda di origine artica avverrà attraverso l’Europa centrale, scivolando poi verso il Mar Tirreno. Questo flusso freddo favorirà la nascita di un ciclone ben strutturato, che sarà responsabile di precipitazioni intense e diffuse su gran parte del Centro-Sud e delle isole maggiori. Le aree più colpite potrebbero essere il basso Tirreno, l’arco ionico e il medio Adriatico, dove tra l’8 e il 9 dicembre si attendono accumuli pluviometrici che potrebbero superare i 200 mm. Le regioni come Marche, Abruzzo e Molise sembrano tra le più esposte a questi fenomeni.

Freddo e neve a bassa quota al Nord

Mentre il Centro-Sud farà i conti con piogge e temporali, il Nord Italia subirà un significativo calo termico causato dall’ingresso dell’aria artica alle basse quote. Sebbene qui i venti di Scirocco e Libeccio non avranno lo stesso effetto di mitigazione presente altrove, le temperature più rigide favoriranno l’arrivo di nevicate. Queste potrebbero verificarsi a quote molto basse, persino in pianura, soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Accumuli significativi sono attesi nelle aree pedemontane e lungo l’Appennino, creando le condizioni per una vera Immacolata bianca in alcune zone.

Nonostante le previsioni siano sempre più definite, esistono ancora margini di incertezza sulla traiettoria del ciclone e sull’effettiva distribuzione dei fenomeni. Piccole variazioni nel percorso della perturbazione potrebbero influenzare la portata del maltempo, soprattutto al Nord, dove un minimo spostamento potrebbe limitare o intensificare le precipitazioni. Nel Centro-Sud, le probabilità di temporali e piogge rimangono elevate, con la neve che sarà confinata alle aree montuose. Le prossime ore saranno decisive per chiarire meglio l’impatto di questa perturbazione e fornire indicazioni più precise sulle aree coinvolte.