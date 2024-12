Allerta meteo della Protezione Civile: piogge, temporali e venti forti in arrivo fra stasera e Giovedì

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo in vista del peggioramento in atto al centro-sud, che apporterà piogge, temporali e venti forti fra la serata di oggi e la giornata di domani. In particolare, un’allerta arancione è stata emanata per la Puglia mentre altre sei regioni saranno in allerta gialla.

Maltempo: allerta arancione in Puglia

Piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud. Allerta gialla in sei regioni. Avviso meteo del 4 dicembre 2024