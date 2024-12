Avviso dell’Aeronautica Militare: venti forti, mareggiate e piogge intense su alcune regioni

Nella giornata di oggi, giovedì 5 dicembre 2024, l’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni meteorologici intensi, con condizioni critiche che colpiranno diverse aree del Paese. Tra gli elementi più rilevanti, si segnalano venti molto forti, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni intense su alcune regioni del Sud.

Secondo l’avviso dell’Aeronautica Militare diffuso alle ore 12 UTC, i venti di burrasca interesseranno il Lazio, in particolare il settore settentrionale, e la Sardegna orientale per le prossime 12 ore. In Campania, le raffiche forti persisteranno fino a 18 ore. Le coste esposte saranno soggette a mareggiate, con onde alte e condizioni pericolose per la navigazione.

Sul fronte delle precipitazioni, forti rovesci e temporali sono attesi su Puglia e Basilicata, con piogge abbondanti che si protrarranno fino alla prima parte di domani. Questi fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e da raffiche di vento, aumentando ulteriormente l’intensità del maltempo.

Da domani mattina, venerdì 6 dicembre, venti settentrionali molto forti si concentreranno su alcune zone del Nord Italia, colpendo le aree alpine di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Le raffiche, che raggiungeranno l’intensità di burrasca forte, sono previste per una durata di 18-24 ore.

La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione. Le condizioni del mare e del vento potrebbero causare danni a strutture leggere e vegetazione, mentre le piogge abbondanti aumentano il rischio di allagamenti e frane, specialmente in zone con terreni già saturi. Le autorità locali restano in allerta per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.