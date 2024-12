Aeronautica Militare: nuovo avviso per venti forti su 3 regioni

Il maltempo continua a farsi sentire sull’Italia, con condizioni di criticità attese anche nelle prossime ore. Secondo l’Aeronautica Militare, che ha diramato un avviso per fenomeni intensi, sono previsti venti forti di Bora provenienti da Nord-Est, che interesseranno soprattutto le aree costiere del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna.

Le raffiche potranno raggiungere intensità fino a burrasca forte, con punte superiori ai 70-80 km/h in alcune zone. Questi venti alimenteranno anche il moto ondoso, causando mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso dell’Aeronautica segnala che queste condizioni persisteranno almeno per le prossime 30 ore, intensificando i disagi in aree già sotto pressione per il maltempo degli ultimi giorni.