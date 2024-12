Maltempo in arrivo: allerta meteo al Centro-Sud per piogge e temporali

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo in vista di un imminente peggioramento che coinvolgerà il Centro-Sud, e in particolare le regioni meridionali tra la serata di oggi e la giornata di domani. Il sistema perturbato in arrivo porterà piogge diffuse e temporali, con fenomeni di forte intensità soprattutto lungo il versante tirrenico.

Maltempo: in arrivo rovesci e temporali al Sud

Allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico Avviso meteo del 13 dicembre