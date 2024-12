Meteo: maltempo dietro l’angolo già in settimana

L’alta pressione subtropicale ha ormai preso il controllo della situazione meteorologica e sta già regalando cieli sereni su gran parte del Nord Italia e sull’Alto Tirreno. Anche il Sud vedrà un netto miglioramento nelle prossime ore, una volta esauriti gli ultimi effetti della recente perturbazione che ha interessato il Mediterraneo.

Questo dominio anticiclonico porterà condizioni di stabilità atmosferica almeno fino a mercoledì sera, permettendo al sole di splendere in molte aree. Tuttavia, non mancheranno fenomeni come la nebbia in Val Padana e le nubi basse lungo le regioni tirreniche. Dove il cielo sarà limpido, come sulle Alpi, lungo la catena appenninica, sul Medio-Basso Adriatico e nell’Arco Ionico, le temperature saliranno sensibilmente, arrivando a toccare picchi di 17-18 °C, valori decisamente superiori alla media stagionale.

L’attuale periodo di tempo stabile lascerà spazio a un cambiamento già a partire dal 19 dicembre, quando una perturbazione di origine polare marittima proveniente dalla Groenlandia si avvicinerà al Mediterraneo. Anche se l’Italia sarà solo marginalmente colpita, questa irruzione fredda porterà con sé piogge e rovesci diffusi tra il 19 e il 21 dicembre, proprio in concomitanza con l’arrivo del solstizio d’inverno. I primi segni di maltempo saranno visibili già nella giornata di giovedì 19 dicembre, con fenomeni iniziali sulla Liguria orientale, in Toscana, nel Lazio e nel Triveneto.

Venerdì 20 dicembre si preannuncia come la giornata più movimentata sul fronte meteo, con piogge diffuse che colpiranno soprattutto le regioni centrali, estendendosi rapidamente verso il Sud Italia. Nel Nord, invece, si registreranno solo precipitazioni di passaggio limitate al Nordest. La quota neve si abbasserà fino a 900-1000 metri sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi, creando condizioni favorevoli per nuove nevicate. Questo scenario rappresenterà un primo assaggio di freddo invernale, con fenomeni che tenderanno gradualmente a spostarsi verso il Sud e il Basso Adriatico.

Gli ultimi strascichi del maltempo saranno visibili nelle prime ore di sabato 21 dicembre, soprattutto al Sud e lungo il Basso Adriatico, proprio mentre farà il suo ingresso ufficiale l’inverno astronomico. La situazione sarà accompagnata da un marcato calo delle temperature, con l’arrivo di aria più secca e fredda proveniente dai quadranti settentrionali. Questo contribuirà a una decisa discesa della colonnina di mercurio su gran parte della penisola, segnando un avvio d’inverno con caratteristiche più in linea con la stagione.