Nebbie, Sole, freddo e mitezza: che caos nei prossimi giorni

Dopo gli ultimi strascichi di maltempo, con piogge residue sulle regioni meridionali, il ritorno deciso dell’anticiclone subtropicale riporterà condizioni di stabilità atmosferica su tutta l’Italia. Le precipitazioni si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a un netto miglioramento meteo già nelle prossime ore. Questo anticiclone influenzerà il clima italiano per almeno tre giorni, tra lunedì e mercoledì, ma con effetti diversi a seconda delle aree geografiche. L’inverno modificherà il volto dell’alta pressione rispetto all’estate, regalando tanto sole in alcune zone e fenomeni come nebbie e nubi basse in altre.

Le pianure del Nord, e in particolare la Val Padana, saranno protagoniste del ritorno delle nebbie. Da martedì sera fino a giovedì mattina, densi banchi di nebbia si svilupperanno soprattutto su basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia e Veneto. Queste nebbie potranno risultare persistenti, coprendo il territorio non solo durante le ore notturne ma talvolta anche durante il giorno. La presenza della nebbia farà scendere le temperature sotto lo zero in molte aree, con effetti evidenti come brinate e galaverna.

Nubi basse sul versante tirrenico

Nelle zone tirreniche, tra martedì e giovedì, si assisterà al predominio di nubi basse, che copriranno il cielo senza permettere al sole di filtrare. Nonostante l’assenza di radiazione solare diretta, le temperature si manterranno comunque moderate, superando spesso i 10-11 °C, una situazione ben diversa dal rigido freddo che interesserà il Nord Italia.

Uno scenario diametralmente opposto si avrà nelle zone dove il sole sarà protagonista. Montagne, coste adriatiche e regioni meridionali sperimenteranno giornate luminose, con un notevole rialzo delle temperature massime. Sardegna, Sicilia orientale, Calabria ionica e Puglia vedranno i valori termici superare localmente i 17-18 °C, un’anomalia notevole per il mese di dicembre.

Il dominio dell’alta pressione non durerà a lungo. Dopo il 19 dicembre, il ritorno delle perturbazioni nord-atlantiche potrebbe portare un deciso cambiamento del tempo su tutto il territorio nazionale. Gli effetti di questo nuovo peggioramento saranno analizzati nei prossimi aggiornamenti.