Meteo weekend: irrompe aria fredda, ma torna anche l’Alta Pressione

Notizie positive per gli amanti del bel tempo in vista del fine settimana del 21-22 dicembre, che si preannuncia all’insegna del ritorno dell’Alta pressione. Le condizioni meteo torneranno quindi ad essere stabili su gran parte del Paese, dopo il passaggio di una perturbazione nella giornata di Venerdì.

Quest’ultima porterà degli strascichi instabili nella prima parte di Sabato sulle regioni meridionali, ma altrove tornerà a splendere il sole, anche se farà più freddo dato che affluirà aria di origine artica su tutta la penisola. Ma entriamo nei dettagli della previsione per Sabato e Domenica.

Sabato 21 dicembre: clima invernale ma sole su molte regioni

La giornata di sabato vedrà un miglioramento deciso delle condizioni meteo sulle regioni del Nord e del Centro, dove tornerà a splendere il sole già dalle prime ore del mattino. Tuttavia, il Sud Italia dovrà ancora fare i conti con qualche episodio di instabilità, in particolare su Puglia, Molise, Basilicata e lungo i settori tirrenici della Calabria e della Sicilia, dove saranno possibili rovesci intermittenti. Nel corso della giornata, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi gradualmente, salvo qualche resistenza su Sicilia e Calabria meridionale.

Le temperature subiranno una flessione generalizzata per effetto dell’ingresso di aria fredda da nord, con valori leggermente sotto la media. Le massime non supereranno i 10-12 gradi nelle regioni centro-meridionali, con il vento che renderà la percezione del freddo ancora più marcata. Al Nord si avranno valori ancor più rigidi, specie al mattino quando si verificheranno gelate fino in pianura.

Domenica 22 dicembre: tempo in prevalenza stabile, ma tendenza a peggioramento

La giornata di domenica 22 dicembre inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Penisola, grazie all’azione protettiva dell’anticiclone. Tuttavia, con il passare delle ore, assisteremo a un aumento della nuvolosità su molte regioni. Tra la serata e la notte, infatti, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno delle piogge sulle regioni centro-meridionali. Sulle Alpi di confine potranno verificarsi delle nevicate fino a bassa quota.

Le temperature diurne rimarranno stazionarie o in lieve rialzo: continuerà a persistere un clima freddo tipicamente invernale.