Meteo: freddo artico nei giorni di Natale con forti nevicate, ecco dove

Il Natale 2024 si prospetta come uno dei più freddi degli ultimi anni, grazie all’arrivo di una massa di aria artica che investirà l’Europa centro-meridionale e quindi l’Italia a partire dal 23 dicembre. L’irruzione artica darà vita a un contesto meteorologico tipicamente invernale, caratterizzato da freddo intenso su tutto il Paese e da nevicate fino a quote basse su diverse regioni del Centro-Sud.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti dei modelli, la discesa di aria fredda andrà ad alimentare la formazione di una bassa pressione tra i Balcani, Grecia e Sud Italia, che apporterà condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali.

In particolare, saranno le regioni del medio-basso versante adriatico e del Meridione quelle interessate dai fenomeni: piogge, rovesci e nevicate fino a bassa quota caratterizzeranno il tempo in queste aree. E non solo, la perturbazione sarà accompagnata anche da una intensa ventilazione dai quadranti settentrionali, specialmente sui settori adriatici e ionici. Questa fase di maltempo dovrebbe durare da Lunedì 23 fino almeno al giorno di Natale, Mercoledì 25 Dicembre.

Per quanto riguarda le nevicate, queste si potranno verificare fino a quote collinari. Al momento la quota neve è indicativamente prevista intorno ai 4-500 metri su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Anche Calabria e Sicilia vedranno fiocchi di neve nelle aree interne, sebbene a quote leggermente più alte. Fioccate non sono esclude a quote più basse, ma sarà difficile l’accumulo della neve al suolo.

Naturalmente questa è la previsione attuale ma mancano ancora diversi giorni all’evento e potrebbero quindi esserci delle variazioni (quota neve più alta o più bassa).

Alcune aree inoltre vedranno nevicate più consistenti, altre meno, in base a come e dove colpiranno le precipitazioni. Ad ora si prevedono i fenomeni più abbondanti sulle zone appenniniche centrali, quindi fra Marche, Abruzzo e Molise, dove sino al giorno di Natale potrebbe cadere una grossa quantità di neve fresca, rendendo lo scenario prettamente invernale ma al tempo stesso creando qualche disagio.

Mentre maltempo e nevicate interesseranno il Sud e il versante adriatico, sarà ben diverso il contesto sulle regioni del Nord e in buona parte del settore tirrenico: queste zone rimarranno infatti escluse dal peggioramento e vedranno un clima freddo ma prevalentemente asciutto, con ampi spazi di sereno.

Concludiamo dicendo che questa fase fredda sembra poter protrarsi oltre il Natale. Secondo le proiezioni attuali, l’Italia continuerà a essere esposta a correnti fredde da est anche nei giorni seguenti, a causa dell’isolamento della goccia fredda tra la Grecia e il Sud Italia. Questa configurazione manterrà il clima rigido e invernale sul Paese per gran parte della settimana di Natale. I prossimi aggiornamenti chiariranno l’evoluzione precisa, ma tutto lascia presagire che il freddo rimarrà protagonista a lungo.