Previsioni meteo: TANTA NEVE in arrivo al Centro-Sud, fino a mezzo metro su queste regioni

Le previsioni meteo confermano un periodo natalizio dal sapore prettamente invernale sul nostro Paese, con scenari nevosi per diverse regioni. Tra questa sera e domani, una saccatura fredda di origine artica si getterà nel Mediterraneo, innescando una fase di marcata instabilità su gran parte del Centro-Sud. Le temperature saranno in progressivo calo, favorendo nevicate a quote via via più basse, fino a scendere a livelli collinari nella giornata di domani, 23 Dicembre, specie nella seconda parte.

La massa d’aria fredda continuerà a influenzare il nostro Paese anche nei giorni della Vigilia e di Natale. Il freddo resterà dunque protagonista durante le feste, anche se in questa fase avremo un miglioramento al Centro-Nord e su gran parte delle regioni tirreniche, dove il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Le regioni del medio-basso Adriatico e del Sud Italia continueranno invece a vivere condizioni a tratti instabili, con ulteriori nevicate sempre a quote collinari.

Nevicate abbondanti sull’Appennino centro-meridionale, ecco le aree più colpite

Tra stasera e domani, le nevicate interesseranno gran parte delle aree appenniniche del Centro-Sud, in particolare lungo il versante adriatico. Le Marche, l’Abruzzo e il Molise saranno le zone più colpite, con neve che scenderà fino intorno ai 400-500 metri nella giornata di domani (a tratti anche a quote inferiori). Anche in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale sono previste nevicate, anche se a quote leggermente più elevate, specie su Calabria e Sicilia. Qualche nevicata da “sfondamento” potrà interessare anche Umbria, Lazio, Campania, in particolare le zone più orientali, ma qui si tratterà di fenomeni più modesti.

Secondo i modelli previsionali, entro la mezzanotte di domani 23 Dicembre, gli accumuli di neve fresca potranno raggiungere diffusamente 20-30 cm sull’Appennino marchigiano, abruzzese e molisano, e sulla Sicilia (a quote più alte). Nelle Marche meridionali e nell’Abruzzo si potranno registrare punte superiori, localmente fino a 40-60 cm, grazie all’intensità maggiore delle precipitazioni. Queste aree risulteranno tra le più colpite, con fenomeni localmente intensi e venti forti che potranno accompagnare le nevicate e creare condizioni di blizzard nelle zone montane e alto-collinari.

Le nevicate, associate ai venti intensi, potrebbero causare disagi nelle aree più esposte, complicando la viabilità e i trasporti. Invitiamo a seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteo, che forniranno ulteriori dettagli anche sulla situazione attesa tra il 24 e il 25 dicembre, quando si prevedono ulteriori nevicate. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione a eventuali allerte meteo che potrebbero essere diramate nelle prossime ore dalle autorità competenti.