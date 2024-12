Tempesta di vento su Palermo: è strage di alberi, paura in Via Lanza di Scalea

La tempesta di vento che sta colpendo il Centro-Sud Italia non risparmia la Sicilia, con venti burrascosi che hanno sferzato la regione fin dalla nottata. Le zone costiere settentrionali sono tra le più colpite, con raffiche che hanno raggiunto intensità tali da causare disagi significativi e danni estesi.

A Palermo, la situazione appare particolarmente critica in diversi punti. Violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi, tra cui almeno tre di grandi dimensioni in via Lanza di Scalea, dove si è vissuta una situazione di forte pericolo, con la viabilità bloccata e il danneggiamento di alcuni veicoli (immagine in alto). La zona è stata prontamente raggiunta da vigili del fuoco e polizia, che stanno lavorando senza sosta per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Tra le situazioni più critiche, si segnala anche un asilo nido che ha subito seri danni strutturali, rendendo necessaria l’evacuazione immediata di bambini e personale. L’area circostante è stata messa in sicurezza e i locali commerciali vicini hanno sospeso temporaneamente le attività per agevolare le operazioni dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Altri episodi di caduta di alberi sono stati segnalati in diverse aree della città, tra cui via Leonardo da Vinci, via Poggio del Pineto, via Francesco Crispi e nel parco della Favorita. In via Pietro Bonanno, la strada che conduce al santuario di Monte Pellegrino, i pompieri sono intervenuti per rimuovere tegole pericolanti e calcinacci caduti, mentre in altre zone si registrano danni a edifici e strutture.

Oltre ai venti forti, la città è stata colpita da episodi di grandine e allagamenti, aggravando ulteriormente una situazione già complessa. Le autorità raccomandano ancora la massima prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti e a segnalare prontamente eventuali criticità. Le condizioni meteo si mantengono instabili, con vento ancora intenso.