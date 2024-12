Maltempo Sicilia: danni per il vento e voragini in strada

La Sicilia sta vivendo una fase di maltempo che continua a creare disagi su gran parte dell’isola. Tra piogge forti, raffiche di vento e nevicate sui rilievi, la situazione è particolarmente critica in alcune aree, con danni e interventi d’emergenza che si susseguono.

La provincia di Palermo è tra le più colpite. Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi per far fronte a una serie di emergenze causate dal maltempo. La notte della vigilia di Natale è stata dunque particolarmente movimentata, con episodi di alberi abbattuti dal vento che hanno danneggiato numerosi veicoli.

In via Aragona, nel cuore della città, la caduta di alcuni alberi ha colpito quattro automobili, causando danni significativi. Una situazione analoga si è verificata nel quartiere dello Zen, in via Gino Zappa, dove un altro albero abbattuto ha travolto un veicolo parcheggiato. Gli interventi non si sono fermati qui: sulla SS643, nei pressi di Polizzi Generosa, la caduta di un albero ha reso necessario l’intervento urgente per liberare la strada.

Le piogge intense hanno anche provocato aperture di voragini in alcune zone. Al molo Santa Lucia, una voragine di circa 2 netri si è formata sulla carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Numerosi automobilisti sono rimasti impantanati su strade rese impraticabili dalla pioggia battente, richiedendo l’intervento dei soccorritori.