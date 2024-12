Migliora il tempo al Centro-Sud: Abruzzo verso fase stabile dopo grandi le grandi nevicate

Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha investito l’Abruzzo negli ultimi giorni, con nevicate a tratti eccezionali sui rilievi, si apre una fase di maggiore stabilità. L’arrivo dell’alta pressione porterà nei prossimi giorni cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un clima leggermente più mite. Questa tregua rappresenta un sollievo per le aree che hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà a causa degli accumuli di neve.

Le montagne abruzzesi, in particolare il Gran Sasso e la Maiella, hanno visto accumuli nevosi notevoli. Sulle cime principali, come nel comprensorio di Roccaraso, la neve ha raggiunto un metro di spessore, mentre sulla Maiella, sopra i 1.000 metri, si sono registrati accumuli anche prossimi al metro e mezzo.

Località come Campo di Giove, borgo suggestivo situato a 1.000 metri di altitudine in provincia dell’Aquila, sono state tra le più colpite. In questa zona la neve ha superato il metro e trenta, creando grandi difficoltà anche nell’accesso alle abitazioni, con cumuli che arrivano a lambire i primi piani delle case. Molte le immagini spettacolari diffuse sui social media.

Nei prossimi giorni, nonostante il rialzo termico previsto durante il giorno, le temperature minime si manterranno rigide, favorendo gelate estese nelle aree interne innevate. Il cielo sereno e la ventilazione debole contribuiranno a un rapido raffreddamento nelle ore notturne, con il ghiaccio che potrebbe rappresentare un problema significativo per la sicurezza, sia lungo le strade che nei centri abitati.

La stabilità atmosferica offrirà al contempo maggiore spazio per il sole, regalando paesaggi mozzafiato con gli spessi manti nevosi che avvolgono le montagne.