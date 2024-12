Meteo: si rinforza l’Alta Pressione, weekend con tanto sole sull’Italia

L’alta pressione ha preso definitivamente il sopravvento sull’Italia, ponendo fine alle ultime note instabili che fino giovedì hanno interessato alcune regioni meridionali. Entriamo così in una fase di stabilità atmosferica che caratterizzerà pienamente il weekend del 28-29 dicembre 2024, portando bel tempo e temperature in lieve rialzo. Entriamo più nei dettagli e scopriamo cosa ci aspetta Sabato e Domenica.

Sabato 28 dicembre si prospetta una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte del Paese. Centro-Nord e regioni tirreniche saranno sotto cieli sereni o poco nuvolosi, mentre all’estremo Sud, in particolare tra Basilicata e Sicilia settentrionale, potrebbe insistere una nuvolosità più compatta, senza fenomeni di rilievo. Le temperature saranno in lieve generale aumento, ma il mattino e la notte resteranno ancora piuttosto freddi, con diffuse gelate in Pianura Padana. La ventilazione risulterà debole, in attenuazione, favorendo condizioni di maggiore tranquillità atmosferica.

Domenica 29 dicembre vedrà un anticiclone ben saldo sul Mediterraneo centrale. Il cielo sarà sereno su gran parte d’Italia, con qualche addensamento nuvoloso in più concentrato lungo le coste meridionali. Le temperature non subiranno grosse variazioni, con valori massimi che al Centro-Sud potranno toccare i 14-15°C nelle ore centrali della giornata. Tuttavia, le notti continueranno a essere piuttosto fredde, con una marcata escursione termica favorita dalla stabilità e dai cieli sereni.

Le condizioni di alta pressione potrebbero estendersi anche agli ultimi giorni dell’anno, mantenendo un quadro di stabilità generale. Non si esclude un aumento delle nubi basse sulle pianure e sulle coste, soprattutto nelle regioni settentrionali, ma senza fenomeni significativi. Per ulteriori dettagli sulle previsioni di fine anno e sull’inizio del 2025, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti, in cui parleremo anche del tempo per Capodanno e per i primi giorni di Gennaio.

Prepariamoci intanto a un weekend sereno e stabile, ideale per chi vorrà trascorrere qualche ora all’aria aperta o dedicarsi agli ultimi preparativi per il passaggio al nuovo anno.