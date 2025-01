Grossa frana in Valsesia, Piemonte: almeno 500 persone bloccate

Questa mattina, all’alba, una grossa frana ha colpito l’alta Val Sermenza, una valle laterale della Valsesia situata nel Vercellese, causando il blocco di oltre 500 persone, tra cui numerosi villeggianti. La frana, composta da rocce e terriccio, si è staccata da un versante lungo la SP10, invadendo la strada nel territorio di Rimasco e interrompendo i collegamenti verso le località di Rima, Rimasco e Carcoforo.

L’evento ha reso impossibile il rientro a casa per molti turisti, che si trovavano nella zona per trascorrere l’ultimo weekend delle festività natalizie. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’improvvisa interruzione della viabilità ha creato disagi significativi sia per i residenti sia per i visitatori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia, i quali hanno attivato ditte specializzate per il monitoraggio del versante e la rimozione dei detriti. Gli esperti stanno valutando la stabilità del terreno per garantire che non vi siano ulteriori smottamenti.

L’accesso alla SP10 rimane chiuso fino a nuovo ordine, con il rischio di disagi per i blocchi stradali. La priorità delle autorità è mettere in sicurezza il versante e ripristinare la circolazione il prima possibile, ma le operazioni potrebbero richiedere diverse ore, se non giorni.

La Val Sermenza è nota per la sua morfologia montuosa e per la presenza di terreni particolarmente sensibili agli eventi meteorologici intensi e agli sbalzi termici, che favoriscono il distacco di masse rocciose. Negli ultimi anni, eventi simili si sono verificati più volte nella zona, evidenziando la necessità di una gestione attenta e di interventi strutturali per mitigare i rischi legati a frane e smottamenti.