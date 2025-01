Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 11 a Lunedì 13 Gennaio

Sabato 11 gennaio 2025:

L’analisi delle previsioni meteo per Reggio Calabria per Sabato 11 gennaio 2025 indica una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche. Al mattino il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 14-15°C e umidità compresa tra il 69% e il 79%. Nel corso della giornata le nubi sparse daranno spazio a momenti di sereno, con temperature che toccheranno i 17°C nel primo pomeriggio. In serata il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature intorno ai 13-14°C e umidità che oscillerà intorno al 66-69%. Il vento soffierà dai quadranti settentrionali con una velocità media tra i 10 e i 14 km/h.

Domenica 12 gennaio 2025:

La giornata di Domenica 12 gennaio 2025 sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno attorno ai 12-14°C e un’umidità che potrebbe superare l’80%. A partire dalle prime ore del pomeriggio si prevede l’arrivo di precipitazioni, inizialmente sotto forma di pioggia, che potrebbero trasformarsi in temporali nel tardo pomeriggio, mantenendo temperature intorno ai 12-16°C. Il vento, proveniente dai quadranti sud-orientali, aumenterà di intensità fino a raggiungere i 13-14 km/h.

Lunedì 13 gennaio 2025:

Per Lunedì 13 gennaio 2025 le previsioni meteo indicano un cielo coperto con nubi sparse, temperature intorno ai 10-13°C e un’umidità che si manterrà intorno al 63-86%. Il vento soffierà dai quadranti settentrionali con una velocità media tra i 5 e gli 11 km/h. Nel corso della giornata le condizioni atmosferiche si manterranno stabili, con un aumento delle schiarite nel corso del pomeriggio e temperature massime che toccheranno i 13-13.5°C. In serata il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature intorno ai 10-11°C e un’umidità che si attesterà intorno al 72-73%.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano quindi un’alternanza di condizioni atmosferiche, con un sabato caratterizzato da variabilità, una domenica all’insegna del peggioramento con precipitazioni e temporali, e un lunedì che si presenterà nuovamente con un cielo parzialmente coperto e temperature in lieve aumento nel corso della giornata.