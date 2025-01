Spettacolari “astronavi” nei cieli di Sicilia e Calabria al tramonto: sono NUBI LENTICOLARI

Questo pomeriggio, i cieli del Sud Italia hanno regalato uno spettacolo mozzafiato, caratterizzato da tramonti infuocati e dalla comparsa di rare e affascinanti nubi lenticolari. Le segnalazioni sono state numerose, con una valanga di foto condivise sui social media da appassionati e curiosi, in particolare dalla Sicilia, nelle aree dell’Etna e del catanese, dallo Stretto di Messina e dalla Calabria, da Reggio fino a Catanzaro. Anche dalla Sardegna sono arrivate alcune segnalazioni.

Ma cosa sono le nubi lenticolari e come si formano?

Le nubi lenticolari sono formazioni nuvolose di forma allungata, spesso paragonate a una lente o a un disco volante, che si generano in presenza di correnti ascensionali umide e venti forti in quota. Queste nubi sono particolarmente comuni nelle aree montuose, dove il flusso d’aria viene deviato verso l’alto a causa della presenza di rilievi.

L’origine delle nubi lenticolari è legata al fenomeno delle onde orografiche. Esse si attivano quando, in condizioni di stabilità atmosferica, un flusso d’aria umida, a quote comprese tra i 2000 e i 6000 metri, interagisce a velocità elevate con un massiccio montuoso, seguendo una direzione ortogonale al rilievo. Le vette delle montagne rappresentano un vero e proprio ostacolo orografico ed il flusso viene perturbato. In tal modo, lungo il versante sottovento, si vengono a creare delle vere e proprie onde (rappresentate in figura), che possono persistere per diverse ore o, in alcuni casi, anche per giorni.

Se il flusso è abbastanza umido e se la temperatura in quota è sufficiente per garantire la condensazione, ecco che, sulle creste di tali onde, prendono vita delle formazioni nuvolose a forma di lente definite, per l’appunto, nubi lenticolari. Lungo il ramo discendente dell’onda, invece, tale processo si arresta poiché, complice l’aumento termico, vengono meno le condizioni favorevoli alla condensazione.

Nel caso di oggi, il protagonista è stato il flusso d’aria generato dai venti in quota sostenuti, intensificati da correnti occidentali o sudoccidentali. Quando l’aria umida viene sollevata lungo il pendio di una montagna, come l’Etna, questa si raffredda, condensandosi e formando nubi.

Un altro elemento che ha contribuito alla spettacolarità del fenomeno è stata sicuramente l’intensità dei colori al tramonto. La luce solare ha creato sfumature di rosso, arancio e rosa che hanno illuminato le nubi, rendendole ancora più affascinanti.

La presenza di queste nubi è dunque un indicatore di venti intensi e umidità elevata in quota, condizioni spesso associate a sistemi perturbati o a fronti in avvicinamento. Sebbene il fenomeno di oggi sia stato principalmente estetico, è anche un segnale della dinamicità atmosferica che interesserà il Mediterraneo nei prossimi giorni.

