Previsioni meteo: irruzione artica imminente con NEVICATE forti al Sud, ecco le zone colpite

Un impulso di aria fredda artica sta per raggiungere l’Italia, determinando la formazione di una circolazione depressionaria sull’area tirrenica meridionale. Questo scenario darà luogo, fra oggi e domani, domenica 12 gennaio, a condizioni di diffuso maltempo al Centro-Sud: piogge interesseranno le aree pianeggianti e costiere, mentre sulle zone interne e lungo i rilievi appenninici si prevedono nevicate abbondanti, che da domani potranno spingersi anche a quote basse.

Oggi: peggioramento dal pomeriggio-sera, prime nevicate in montagna

Nel corso della giornata odierna, il maltempo entrerà nel vivo, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, con precipitazioni in intensificazione. La neve inizialmente cadrà a quote più elevate, oltre i 900-1000 metri, ma con il progressivo ingresso di aria più fredda da nord-est durante la tarda-serata e nottata, si assisterà a un progressivo e netto calo della quota neve.

Domenica 12 gennaio: neve abbondante al Sud

La giornata di domani vedrà il maltempo concentrarsi soprattutto al Sud e medio versante adriatico, mentre altrove si avrà un miglioramento. Previste nevicate consistenti, in particolare nella prima parte della giornata, sull’Appennino meridionale. Le zone principalmente interessate saranno le aree appenniniche di Abruzzo e Molise (nevicate più deboli con tendenza ad attenuazione), Puglia centro-settentrionale, Campania centro-meridionale, Basilicata e nord della Calabria, Sicilia. La quota neve si abbasserà raggiungendo i 500-400 metri, ad eccezione di Calabria e Sicilia dove cadrà solo a quote montuose. Variazioni della quota neve dipenderanno naturalmente da intensità e orario delle precipitazioni.

Secondo i dati del modello GFS ad alta risoluzione, la zona più colpita risulterà quella tra la Basilicata e l’Appennino campano-lucano ed il Sub-Appennino dauno. In queste aree si stimano accumuli di neve fresca che potranno raggiungere i 30-40 cm in 24 ore, con punte locali fino a 50-60 cm fra Basilicata e Campania. La neve sarà accompagnata anche da forti venti di grecale, che contribuiranno a un brusco abbassamento delle temperature.

Possibili criticità

Le abbondanti nevicate, unite ai forti venti, potrebbero provocare disagi alla viabilità, specialmente sui passi appenninici e lungo le strade secondarie delle aree interne. Il rischio di criticità locali sarà maggiore nelle aree montuose, dove la neve potrebbe accumularsi rapidamente. Si consiglia di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione alle allerte meteo locali.

Il maltempo dovrebbe interessare il Sud anche nella giornata di Lunedì 13 e forse in quella di Martedì 14, con ulteriori nevicate a bassa quota in Appennino. La previsione però risulta ancora incerta, per cui vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti per quanto concerne l’evoluzione meteo a inizio settimana.