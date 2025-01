Forti nevicate e gelo in Basilicata, disagi a Potenza: domani scuole chiuse in oltre 60 comuni

Freddo e maltempo stanno interessando il Sud Italia, causando alcuni disagi soprattutto sulle aree interne montane, dove si registrano importanti nevicate.

Su gran parte della Basilicata nevica ormai ininterrottamente dalla notte scorsa: il Potentino e le colline materane sono le aree maggiormente colpite. Gli accumuli maggiori si registrano in provincia di Potenza, generalmente al di sopra dei 700-800 metri. Nel capoluogo di regione la coltre bianca ha raggiunto i 25-30 centimetri di altezza. Negli altri comuni di montagna si sono superati i 40 centimetri. A San Fele, ad esempio, raggiunto il mezzo metro di neve fresca.

Domani 13 Gennaio le scuole resteranno chiuse a Potenza e in oltre una sessantina di comuni lucani. Sempre a Potenza diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per via della caduta di alberi che in alcuni casi hanno danneggiato anche le auto parcheggiate. Qualche disagio nelle contrade. Traffico regolare con alcuni rallentamenti sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, sulla statale Potenza-Melfi e sulla fondovalle dell’Agri . Neve, ma situazione sotto controllo anche sul tratto lucano dell’A2 Salerno-Reggio Calabria.

Ecco la lista aggiornata dei comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: