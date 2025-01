Scossa di terremoto fa tremare il Nord-Est: sisma Magnitudo 4 ad Ampezzo (UD)

Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è stato registrato oggi, Domenica 12 gennaio 2025, alle 14:51, nella zona di Ampezzo (UD), in Alto Friuli. L’epicentro è stato localizzato a 3 km a nord-est della cittadina, con una profondità di 8 km, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La scossa è stata nitidamente avvertita in tutto il Friuli centrale e settentrionale, coinvolgendo anche il settore alto del Veneto e alcune zone del Trentino-Alto Adige orientale. Numerosi cittadini hanno segnalato tremori durati pochi secondi, descritti come un movimento deciso ma breve, in grado di scuotere vetri e lampadari, senza tuttavia causare alcun danno a edifici o infrastrutture.