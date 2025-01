Previsioni meteo: Ciclone Mediterraneo, 3 regioni a rischio nubifragi e alluvioni lampo da Venerdì 17

Le condizioni meteo sono migliorate nelle ultime ore anche sul Meridione, dopo l’ondata di maltempo e neve degli ultimi giorni. Si profila però un nuovo e imminente peggioramento ad opera di un vortice ciclonico che si approfondirà fra Nord-Africa e Isole Maggiori dando vita a una severa fase di maltempo nei prossimi giorni su alcune regioni del Centro-Sud.

Questa perturbazione coinvolgerà in particolar modo Sardegna, Sicilia e Calabria, con forte maltempo previsto fra la fine di Giovedì (domani) e la giornata di Sabato 18 Gennaio. La giornata più delicata dovrebbe essere quella di Venerdì 17, con precipitazioni intense e persistenti su Sicilia centro-orientale e Calabria ionica.

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici ad alta risoluzione, su queste zone si prevedono accumuli di pioggia molto consistenti, con valori diffusi compresi tra 100 e 200 mm e la possibilità di raggiungere o superare picchi di 250-300 mm in aree localizzate. Questo in particolare nel periodo compreso fra la serata/nottata di Giovedì 16 e la giornata di Venerdì 17. I settori più a rischio includono il Messinese, il Catanese e i versanti centro-meridionali della Calabria ionica, che potrebbero essere colpiti da precipitazioni particolarmente insistenti in grado di scaricare grandi quantitativi di pioggia, anche con fenomeni temporaleschi, alimentati dalle acque relativamente tiepide del Mar Ionio.

La combinazione tra il lento movimento del sistema depressionario sul Mar Mediterraneo e il flusso umido in quota potrebbe amplificare infatti l’intensità e la durata dei fenomeni, aumentando il rischio di eventi critici come allagamenti, frane e smottamenti.

Il quadro rimane comunque suscettibile a variazioni, e i prossimi aggiornamenti saranno fondamentali per confermare le previsioni e delineare con maggiore precisione le aree maggiormente coinvolte.

Massima attenzione sarà necessaria nei settori più vulnerabili, dove i terreni potrebbero favorire problemi idrogeologici. Autorità locali e Protezione Civile stanno monitorando la situazione per prepararsi a eventuali interventi tempestivi.

La perturbazione dovrebbe spostarsi gradualmente verso nord, ovvero verso le regioni del Sud Italia peninsulare, nella giornata di Sabato, lasciando spazio a un parziale miglioramento per Sicilia e Calabria meridionale, ma continuando a colpire con intensità Sardegna, alta Calabria e poi il resto del Meridione. Nei prossimi aggiornamenti potremo fornire ulteriori dettagli sull’evoluzione di questa ondata di maltempo, per tanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati su www.inmeteo.net.