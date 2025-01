Allerta meteo: scuole chiuse in moltissimi comuni domani 17 Gennaio, ecco l’ELENCO UFFICIALE

Una forte ondata di maltempo è attesa nelle prossime ore e soprattutto per la giornata di domani. Ad essere colpite saranno Sicilia, Calabria e Sardegna. Le previsioni indicano piogge intense e persistenti, che potranno causare disagi e criticità in diverse zone. Per Sicilia e Calabria, in particolare, è stata emessa un’allerta rossa dalla Protezione Civile, il livello più elevato di criticità (leggi qui il bollettino di allerta completa).

Di fronte a queste condizioni, molte amministrazioni comunali hanno deciso di adottare misure preventive, inclusa la chiusura delle scuole in numerose città delle regioni interessate.

Elenco comuni con scuole chiuse Venerdì 17 Gennaio

Di seguito riportiamo l’elenco dei principali comuni dove le scuole resteranno chiuse. Va comunque sottolineato che potrebbero esserci ulteriori variazioni locali non incluse in questa lista.

Calabria

Provincia di Catanzaro: Catanzaro, Albi, Amaroni, Badolato, Borgia, Botricello, Cardinale, Cortale, Cropani, Fossato Serralta, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Isca sullo Jonio, Lamezia Terme, Marcellinara, Marcedusa, Miglierina, Montepaone, Palermiti, Pentone, San Floro, Satriano, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Zagarise.

Provincia di Cosenza: Corigliano Rossano, Plataci.

Provincia di Crotone: Caccuri, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro.

Provincia di Reggio Calabria: Reggio Calabria, Bivongi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cittanova, Condofuri, Gioia Tauro, Locri, Montebello Jonico, Palizzi, Palmi, Polistena, Roghudi, Rosarno, San Ferdinando, Siderno, Taurianova.

Provincia di Vibo Valentia: Vibo Valentia, Serra San Bruno.

Sicilia

Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Provincia di Catania: Catania e numerosi comuni limitrofi, inclusi Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Giarre, Gravina di Catania, Misterbianco, Paternò, Pedara e Zafferana Etnea. Anche l’Università di Catania ha sospeso le attività in presenza in tutte le sue sedi.

Provincia di Messina: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Taormina e molti altri comuni della provincia.

Province di Enna, Ragusa e Siracusa: Numerose località, tra cui Enna, Ragusa e Siracusa, sono interessate dalle misure precauzionali.

Campania

Per vento forte, le scuole resteranno chiuse in quattro comuni: Caserta, San Nicola la Strada, Capua e Recale.

Monitoraggio continuo

Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni ufficiali. Le condizioni meteo avverse potrebbero peggiorare in modo repentino, e l’elenco dei comuni coinvolti potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore. Resta alta l’attenzione anche in Sardegna, dove sono previste forti precipitazioni, sebbene al momento non siano state segnalate chiusure di scuole.