Maltempo Sicilia: danni anche ad Augusta, tetti volano in strada

Una giornata di forte maltempo ha messo in ginocchio il versante orientale della Sicilia, con il Siracusano che figura tra le zone più colpite. La combinazione di nubifragi intensi, venti di scirocco e fenomeni estremi come tornado e trombe marine ha causato danni materiali e disagi diffusi.

Nel territorio di Noto e Avola – come già raccontato qui – un tornado ha lasciato dietro di sé una scia di danni: tetti scoperchiati, alberi abbattuti e blackout diffusi. Le immagini che arrivano dalla zona raccontano di una vera e propria emergenza, con i cittadini costretti a fare i conti con detriti e strade impraticabili. Non lontano, ad Augusta, la situazione non è stata meno critica. La città è stata colpita prima dai violenti venti di scirocco e successivamente dal passaggio di una tromba marina, che ha ulteriormente aggravato il bilancio dei danni.

Uno degli episodi più significativi si è verificato nel pomeriggio ad Augusta, dove è stata interdetta al traffico via Sancho Landogna, principale arteria di collegamento tra il Monte e la Borgata. Come riferito dal comando della Polizia locale, il tetto di un edificio si è staccato, tranciando un cavo elettrico e finendo sul manto stradale. L’incidente ha reso necessaria l’evacuazione di un bar nelle vicinanze, ma fortunatamente non si registrano feriti.