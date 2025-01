Maltempo Calabria: aereo Bologna-Reggio dirottato 2 volte

Il ciclone che nelle ultime ore ha colpito il Sud Italia ha generato notevoli disagi al traffico aereo, in particolare in Calabria e Sicilia, a causa delle intense precipitazioni e dei venti forti che hanno compromesso la sicurezza degli atterraggi. Tra gli episodi più significativi, la serata di ieri ha visto complicazioni per il volo Ryanair FR8592, proveniente da Bologna e diretto all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

L’aereo ha tentato l’atterraggio per due volte a Reggio Calabria, ma le condizioni meteorologiche proibitive, caratterizzate da pioggia battente e forti raffiche di vento, hanno costretto il comandante a optare per un dirottamento verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Tuttavia, il peggioramento del tempo anche in quella zona ha reso necessario un ulteriore cambio di rotta, portando infine il velivolo ad atterrare sulla pista di Brindisi alle ore 19:30.

Nella giornata di ieri almeno 5 voli sono stati dirottati dall’Aeroporto di Catania in altre città sempre a causa del maltempo. La Sicilia è stata travolta dagli effetti del ciclone con molti danni e disagi soprattutto sul versante orientale dell’Isola. Nel siracusano si sono verificate anche due trombe d’aria.