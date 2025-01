Meteo fine settimana: prima stabile con l’Anticiclone, poi nuova perturbazione atlantica

Meteo fine settimana: tregua iniziale, nuovo maltempo in arrivo Domenica

Il fine settimana offrirà un’interessante alternanza meteorologica. Dopo la fase instabile che sta caratterizzando questa prima parte di settimana e che porterà ancora delle piogge fino a Giovedì sulle regioni centro-settentrionali, tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio entrerà in gioco l’Alta Pressione. La sua avanzata verso il Mediterraneo centrale garantirà un generale ritorno a condizioni atmosferiche stabili sulla nostra penisola. Tuttavia si tratterà soltanto di una tregua in quanto già da domenica 26 gennaio, una nuova perturbazione atlantica porterà un peggioramento marcato al Centro-Nord.

Previsioni meteo dettagliate

Venerdì e Sabato – Con l’alta pressione in rimonta, il tempo tornerà stabile e soleggiato su gran parte del Centro-Sud, mentre il Nord vivrà una situazione più grigia. Qui il clima si manterrà umido, con nubi basse e nebbie diffuse, soprattutto in Pianura Padana, dove il cielo sarà spesso coperto anche durante il giorno. Al contrario, le Alpi beneficeranno di ampie schiarite soleggiate. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi stabili. Valori abbastanza miti al Centro-Sud, con massime fino a 16-17 gradi, anche 18-19 gradi in Sicilia; più contenuti al Nord con massime in genere sotto i 10 gradi.

Domenica – Lo scenario cambierà bruscamente con l’arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà il Nord Italia. Previste piogge diffuse, localmente abbondanti, su gran parte delle regioni settentrionali, accompagnate da nevicate sulle Alpi a quote medio-alte. Al Centro-Sud, invece, resisterà una certa stabilità, con tempo più asciutto e qualche schiarita, specialmente lungo le regioni meridionali. Solo sulla Toscana prevista instabilità nel corso della giornata.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni in quanto potrebbero esserci delle variazioni nella previsione, specialmente per quanto concerne la giornata di Domenica quando arriverà questa nuova perturbazione.