Paura a Bagolino, in Lombardia: masso colpisce in pieno un’abitazione nella frazione di Ponte Caffaro

Nella notte, un improvviso smottamento ha interessato la frazione di Ponte Caffaro, nel comune di Bagolino, situata a nord del Lago d’Idro, in Lombardia. Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa precipitando su un’abitazione all’ingresso del paese, causando danni ingenti alla struttura. L’impatto ha sfondato muri e finestre della casa, come mostrano le immagini che testimoniano la violenza dell’evento.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, poiché la casa colpita era vuota al momento dell’incidente. Per motivi di sicurezza, i carabinieri hanno disposto la chiusura della strada che sale a Bagolino. Al momento, l’unico accesso al paese è possibile dal Trentino, attraverso la strada Cerreto-Riccomassimo.

Questa mattina è previsto l’intervento dei tecnici rocciatori della Provincia di Brescia. La loro analisi sarà cruciale per valutare la stabilità della parete rocciosa sovrastante e individuare eventuali altri blocchi di materiale instabile che potrebbero rappresentare un rischio per la popolazione.

Gli abitanti della zona esprimono preoccupazione per quanto accaduto, ricordando che eventi simili non sono nuovi in un territorio caratterizzato dalla presenza di ripide pareti rocciose. La messa in sicurezza dell’area dovrà essere una priorità, per garantire il ripristino della viabilità e prevenire ulteriori pericoli.