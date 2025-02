Forte maltempo in Calabria, nubifragi e grandinate: allerta cambiata da “gialla” ad “arancione”

Il forte maltempo portato dal ciclone afro-mediterraneo che sta colpendo il Sud Italia non riguarda solo la Sicilia, ma sta causando numerose criticità anche in Calabria, dove nelle ultime ore si sono moltiplicati i disagi. Le province più colpite risultano essere Vibo Valentia e Catanzaro, dove si segnalano allagamenti, frane e smottamenti, in particolare nelle aree interne.

La situazione meteorologica in peggioramento ha portato la Protezione Civile ad innalzare il livello di allerta da giallo ad arancione su gran parte della regione (vedi immagine).

Oltre alle piogge torrenziali, si sono verificati episodi di grandine copiosa in diverse località, con le strade trasformate in veri e propri fiumi di ghiaccio, provocando disagi alla viabilità. Diversi corsi d’acqua nella Calabria centro-meridionale risultano ingrossati.

Sulla Strada Statale 280 “Dei Due Mari”, tra gli svincoli di Maida e Marcellinara, si registrano allagamenti e rallentamenti alla circolazione a causa di un violento nubifragio che ha reso difficoltoso il transito.

Non mancano le ripercussioni sui trasporti aerei: questa mattina due voli internazionali della Ryanair, in arrivo all’Aeroporto di Reggio Calabria da Barcellona e Berlino, hanno dovuto essere dirottati su Catania a causa delle avverse condizioni meteo sullo Stretto. I passeggeri hanno subito notevoli ritardi e disagi.