Forte maltempo in Sicilia: grandinata spaventosa nel catanese, automobilisti bloccati

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo da questa mattina sulla Sicilia, interessando in particolar modo l’area orientale, come da previsioni. Le province più colpite sono quelle di Messina e Catania.

Piogge torrenziali, fulmini e anche grandine stanno causando non pochi disagi. In particolare nei Comuni etnei di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania, sono stati effettuati molti interventi di soccorso per automobilisti bloccati nelle loro auto in panne e danni da allagamenti.

Nell’immagine in alto gli effetti di una fortissima grandinata a San Giovanni la Punta (CT), dove in alcuni punti si è compattato uno strato di ghiaccio spesso diversi centimetri.