Maltempo in Sicilia orientale: nubifragi e criticità nel Messinese, esonda torrente a Zafferia [VIDEO]

Una pesante ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia orientale, con il Messinese ionico tra le aree più colpite. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno causato danni e varie criticità, con accumuli eccezionali di pioggia in pochissimo tempo, favorendo frane e smottamenti in diversi punti del territorio. Diverse trombe marine inoltre sono state avvistate sul litorale.

Situazione critica nella zona sud di Messina: alluvione lampo a Zafferia

Particolarmente grave la situazione nella zona sud di Messina, dove si è verificata una violenta alluvione lampo nella località di Zafferia. In mattinata, un temporale auto-rigenerante ha insistito sull’area per circa due ore, scaricando oltre 130 mm di pioggia. L’eccezionale quantità d’acqua ha provocato lo straripamento dei torrenti Zafferia e Santo Stefano, con conseguenze devastanti.

L’acqua ha invaso le strade con una violenza impressionante, trascinando alcuni veicoli per diversi metri. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti, ma la paura tra la popolazione è stata grande.

Numerosi allagamenti e disagi si registrano anche nella zona di San Filippo, dove le strade sono state sommerse dall’acqua, rendendo difficoltosi gli spostamenti. Gli abitanti del posto sono furiosi, poiché queste situazioni si ripetono ogni volta che si verificano precipitazioni intense, evidenziando la fragilità del territorio e la scarsa manutenzione del sistema idrico e fognario.

Allagamenti e disagi anche a Messina

Disagi si segnalano in altri punti della provincia, anche a Messina città. Tante le segnalazioni di criticità da diverse zona anche al centralino dei vigili del fuoco. E’ stato attivato il Coc e disposta la chiusura di cimiteri, ville e parchi cittadini.

Sulla circonvallazione, in viale Italia le rete di deflusso è saltata in un punto sollevando la sede stradale e alcuni tombini non si riesce più a transitare. Sul viale Regina Margherita un grosso albero è caduto, in un condominio nei pressi del collegio Ignatianum.

Per fortuna il maltempo abbandonerà nelle prossime ore la Sicilia: già nel pomeriggio si attende un deciso miglioramento con il cessare delle piogge.