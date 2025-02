Meteo: Alta Pressione in arrivo, ma non durerà a lungo

Alta pressione in rinforzo su tutta Italia, ultime incertezze al Sud prima di una fase più stabile

Dopo le ultime giornate caratterizzate da una spiccata instabilità soprattutto al Sud Italia e sulle Isole, con rovesci e temporali anche intensi, la situazione è destinata a cambiare grazie all’espansione di un campo di Alta Pressione. Questa figura barica, attualmente più strutturata sul Centro-Nord, riuscirà progressivamente a conquistare anche le regioni meridionali tra Martedì 4 e Mercoledì 5 febbraio, favorendo un deciso miglioramento del tempo.

Nelle prossime ore, intanto, saranno ancora possibili piogge e locali temporali su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise e Abruzzo. In serata il tempo tornerà a peggiorare anche sulla Puglia centro-settentrionale, con rovesci in arrivo dal mare che potranno insistere fino alla nottata. Sulle altre regioni però le precipitazioni tenderanno a divenire sempre più rare. Sul resto del Paese il tempo sarà in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sul Centro-Nord Italia.

Alta pressione protagonista, ma attenzione al fine settimana

Tra Martedì e Mercoledì, dunque, l’Anticiclone si affermerà praticamente su tutta l’Italia, garantendo giornate in gran parte soleggiate e un contesto meteorologico tranquillo. Qualche incertezza la avremo ancora all’estremo Sud, fra Calabria e Sicilia, dove potranno verificarsi locali piovaschi ma di debole entità e di breve durata.

Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi nelle medie del periodo o leggermente superiori, soprattutto durante il giorno.

Attenzione però! Questa parentesi di stabilità potrebbe non durare a lungo. I modelli previsionali iniziano infatti a suggerire un nuovo peggioramento verso la fine della settimana: una perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia intorno a venerdì, riportando maltempo diffuso. Ne riparleremo nei prossimi giorni con maggiori dettagli.

Per ora, però, possiamo goderci questa tregua stabile e il ritorno del sole su gran parte del Paese.