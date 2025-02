Nuovo peggioramento nel weekend: maltempo tra Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio

Come preannunciato, la fase anticiclonica che sta garantendo condizioni di stabilità atmosferica in questi giorni avrà vita abbastanza breve. Già da venerdì 7 febbraio, infatti, l’alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di un vortice nord-atlantico, che porterà una nuova e più incisiva fase di maltempo su diverse regioni italiane nel corso del fine settimana.

Nella giornata di sabato 8 febbraio, il peggioramento sarà diffuso su molte aree del Paese. Le zone più colpite da questa nuova perturbazione dovrebbero essere il Centro-Nord e le regioni tirreniche, dove sono attese piogge abbondanti, localmente a carattere di nubifragio. Particolare attenzione andrà posta al Nord-Ovest (specie Piemonte, Liguria) e alle Isole Maggiori dove si attendono fenomeni intensi e localmente persistenti. Il tempo dovrebbe mantenersi più asciutto e variabile invece sulle regioni adriatiche.

Al Nord, il maltempo porterà anche nevicate fino a quote collinari sul settore nord-occidentale, in particolare tra Piemonte, Vall d’Aosta e Lombardia, mentre nelle altre zone le nevicate si concentreranno a quote più elevate. Il clima si manterrà freddo di stampo invernale, con temperature in discreto calo sulle regioni settentrionali. Valori generalmente più miti al centro-sud, ma comunque vicini alle medie del periodo.

Domenica 9 febbraio, il maltempo insisterà soprattutto sulle regioni più occidentali del Paese, con precipitazioni ancora presenti su Piemonte, Liguria e Sardegna e Sicilia. Sul resto del Paese si intravedranno primi segnali di miglioramento, con schiarite più ampie lungo il versante adriatico e al Sud.

A partire dall’inizio della prossima settimana, il tempo dovrebbe volgere verso un miglioramento più deciso, con il ritorno dell’Alta Pressione che garantirà nuovamente condizioni più stabili e asciutte su gran parte della Penisola. Tuttavia, vista la dinamicità del periodo, saranno necessari ulteriori aggiornamenti per confermare l’evoluzione della situazione meteorologica a medio-lungo termine. Rimanete sintonizzati su www.inmeteo.net!