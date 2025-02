Meteo: la nuova settimana partirà ancora con maltempo, vediamo dove

Con l’inizio della nuova settimana, la situazione meteo sull’Italia vedrà un graduale allontanamento del ciclone che avrà portato maltempo nel weekend. Tuttavia, il tempo resterà ancora instabile, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, a causa di una nuova circolazione depressionaria in avvicinamento dall’Atlantico. Vediamo i dettagli per i primi tre giorni della settimana.

Lunedì 10 febbraio, si osserverà un lieve miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Il Nord dovrà comunque fare i conti con piogge sparse, che nel corso della seconda parte di giornata diventeranno più diffuse, sebbene di intensità generalmente debole. Sul resto del Paese il tempo sarà più asciutto, con qualche schiarita soprattutto sulle regioni meridionali. Temperature senza particolari variazioni.

Martedì 11 febbraio, una nuova perturbazione porterà un peggioramento più evidente su gran parte delle regioni centro-settentrionali, con piogge più diffuse rispetto al giorno precedente. Anche se i fenomeni non saranno particolarmente intensi, l’atmosfera rimarrà grigia e instabile su molte aree. Attese nevicate sulle Alpi a quote montuose.

Al Sud la situazione sarà ancora tranquilla, anche se non mancheranno locali disturbi, in particolare sulla Sicilia.

Mercoledì 12 febbraio, il maltempo potrebbe persistere e coinvolgere più direttamente anche il Sud, mentre al Centro-Nord permarranno condizioni di instabilità. Tuttavia, vista la distanza temporale, saranno necessari aggiornamenti per comprendere meglio l’evoluzione della perturbazione e gli effetti sulle diverse regioni.

