Meteo: forte peggioramento da Venerdì 14. Piogge, nevicate e venti forti.

Un nuovo peggioramento meteo interesserà l’Italia in questa parte finale della settimana, compromettendo le condizioni meteo del weekend su diverse regioni. Il maltempo che colpirà prima il Centro-Nord venerdì 14 febbraio, per poi concentrarsi su regioni centro-meridionali tra sabato e domenica. Il tutto sarà accompagnato da un raffreddamento generale, dovuto all’afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali, che favorirà nevicate fino a quote medio-basse sui rilievi appenninici centro-settentrionali.

Venerdì 14 febbraio: peggioramento al Centro-Nord

La giornata di venerdì vedrà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali di Nord-Est e su quelle centrali, con precipitazioni diffuse, più abbondanti su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Possibili anche dei temporali sulle zone tirreniche. Le nevicate interesseranno l’Appennino, con quota neve in calo nel corso della giornata fino a quote collinari (300-500 metri). Tempo più asciutto al Nord-Ovest e al Sud. Forti venti di bora interesseranno l’Alto Adriatico. Temperature in progressivo calo al Centro-Nord.

Sabato 15 febbraio: il maltempo scivola verso il Centro-Sud

Nel corso di Sabato il maltempo tenderà a lasciare il Nord, concentrandosi su Marche, Abruzzo e gran parte del Meridione. Nevicate anche abbondanti cadranno sugli Appennini, fino a quote collinari al Centro e a quote montuose al Sud. Tempo stabile con ampie schiarite invece al Nord e sull’area tirrenica centro-settentrionale. Temperature previste in ulteriore calo, con un clima più rigido anche al Centro-Sud.

Domenica 16 febbraio: ultimi fenomeni al Sud, migliora altrove

Domenica il sistema perturbato sarà in graduale allontanamento sud-est: porterà le ultime piogge sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale. Nel resto del Paese, il tempo tornerà a essere più stabile, con il ritorno del sole su gran parte del Centro-Nord. Le temperature rimarranno piuttosto basse, con gelate al Nord-Ovest fino in pianura.

Il weekend si prospetta dunque dinamico, con un inizio molto perturbato, seguito da un progressivo miglioramento dalla giornata di domenica, quando avremo residuo maltempo solo al Meridione.