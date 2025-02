Avviso dell’Aeronautica Militare per Venerdì 14 Febbraio: venti di burrasca e neve intensa, ecco le regioni colpite

Un vortice instabile, alimentato da aria fredda, si appresta a interessare l’Italia nella giornata di domani, venerdì 14 febbraio 2025, portando piogge diffuse, venti forti e nevicate fino a quote collinari su alcune regioni. La situazione meteorologica sarà caratterizzata da un significativo calo delle temperature e da condizioni di maltempo che colpiranno in particolare il Nord-Est e il Centro Italia, come abbiamo illustrato in questo articolo.

L’avviso dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi evidenziando le criticità attese nel corso della giornata. In particolare il comunicato è stato diramato per venti di burrasca e nevicate abbondanti.

Dalla seconda parte della mattinata, venti forti di Bora , con raffiche fino a burrasca , interesseranno Friuli-Venezia Giulia, Veneto meridionale, Emilia-Romagna e Liguria , con particolare attenzione al settore orientale. Sono previste mareggiate lungo le coste meridionali del Veneto e dell’Emilia-Romagna . Dalla tarda mattinata, forti venti occidentali colpiranno la Sardegna , con raffiche fino a burrasca e possibili mareggiate sulle coste occidentali . Dal tardo mattino e per le successive 12/18 ore, nevicate intense sono attese sull’ Appennino emiliano-romagnolo , con accumuli significativi a partire dai 400-600 metri di quota .



www.meteoam.it