Meteo: inizia una settimana di MALTEMPO, ecco tutti i dettagli

La settimana che sta per iniziare segnerà un cambio di scenario meteorologico sulla nostra Penisola. Attualmente, l’Alta Pressione continua a garantire condizioni di generale stabilità, ma già da domani, lunedì 24 febbraio, inizierà a indebolirsi, lasciando spazio a un progressivo peggioramento. Nei giorni successivi, l’arrivo di un vortice ciclonico di origine atlantica darà vita a una fase di maltempo più intenso, con piogge diffuse e nevicate sui rilievi. Analizziamo nel dettaglio l’evoluzione prevista fino a metà settimana.

Lunedì 24 febbraio: correnti umide instabili, piogge soprattutto al Centro

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo spesso nuvoloso su gran parte d’Italia, con schiarite soleggiate più probabili sulle Isole Maggiori. Le prime piogge sono attese sulla Liguria e gran parte del Centro, per poi estendersi nel tardo pomeriggio-serata anche al Sud, interessando Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno di debole o moderata intensità. Temperature senza particolari variazioni. Valori massimi fino a 14-16 gradi, punte intorno ai 18 gradi in Sardegna.

Martedì 25 febbraio: si avvicina vortice ciclonico, piogge diffuse

Un’area depressionaria di origine atlantica si avvicinerà all’Italia, determinando una giornata caratterizzata da precipitazioni su molte regioni, seppur generalmente modeste e spesso a carattere intermittente. Fenomeni tendenzialmente più persistenti sul Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche. Attese nevicate sui rilievi alpini sopra i 1500 metri e sugli Appennini oltre i 1700-1800 metri. Le temperature rimarranno più o meno stazionarie.

Mercoledì 26 febbraio: maltempo più intenso con ciclone in azione

Il vortice ciclonico si approfondirà sull’Italia, determinando un’intensificazione del maltempo. Le piogge colpiranno in maniera diffusa Nord-Est, Centro Italia e versante tirrenico meridionale, con fenomeni localmente temporaleschi e possibili grandinate (di piccole dimensioni). La neve scenderà sui rilievi, con fiocchi attesi in genere oltre 800-1000 metri sulle Alpi e sopra i 1500 metri sull’Appennino.

Tendenza per i giorni successivi

Giovedì 27 un po’ di instabilità insisterà ancora al Centro-Sud, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche si farà strada un deciso miglioramento con ampi spazi soleggiati. Venerdì 28 febbraio, l’alta pressione dovrebbe riportare stabilità su gran parte del Paese, con condizioni più asciutte e ampi spazi di sereno.

