Meteo: forte peggioramento in arrivo tra domenica 9 e lunedì 10 marzo, rischio nubifragi

Stiamo vivendo periodo contraddistinto dal dominio dell’Alta Pressione, che garantisce tempo stabile e temperature in progressiva crescita su gran parte del Paese, tuttavia il quadro meteorologico è destinato a cambiare radicalmente con l’arrivo di una perturbazione atlantica sul finire della settimana.

Questa fase di maltempo prenderà il via nella giornata di domenica 9 marzo, con i primi fenomeni in arrivo al Nord-Ovest soprattutto nella seconda parte del giorno, che si estenderanno poi entro la giornata di Lunedì a buona parte d’Italia. Fenomeni che su diversi settori potranno risultare di forte intensità. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Domenica 9 marzo: arriva la perturbazione, prime forti piogge al Nord-Ovest

Il peggioramento inizierà a colpire le regioni nord-occidentali, con le prime piogge intense che investiranno la Liguria e le aree alpine e prealpine del Piemonte e della Lombardia. Su queste zone ci aspettiamo accumuli consistenti, con possibili nubifragi in particolar modo in Liguria.

Nel corso della tarda serata/nottata, il fronte perturbato avanzerà verso Nord-Est e il Centro Italia, apportando un progressivo peggioramento.

Lunedì 10 marzo: il maltempo si estende, piogge abbondanti e temporali su diverse regioni

La perturbazione entrerà nel vivo con il suo spostamento verso Est, coinvolgendo quindi tutte le regioni del Nord-Est e quelle centrali tirreniche. I fenomeni potranno risultare persistenti, con precipitazioni abbondanti, anche a carattere temporalesco soprattutto fra Toscana, Lazio, Umbria e successivamente anche Campania. Attese possibili criticità idrogeologiche e locali danni da temporale. Il tempo permarrà invece stabile sul resto del Sud e Isole Maggiori, con schiarite soleggiate.

Le temperature tenderanno a perdere qualche grado al Centro-Nord a causa del maltempo. Al contrario, il Sud e gran parte delle regioni adriatiche vivranno ancora una fase di clima più mite, grazie all’afflusso di correnti meridionali che porteranno un ulteriore aumento delle temperature. Tra domenica e lunedì, infatti, si attendono valori diurni che potranno localmente superare i 20-21°C.

La fase perturbata che prenderà piede tra domenica e lunedì potrebbe non esaurirsi rapidamente. Alcuni scenari vedono il proseguimento dell’instabilità anche nei giorni successivi, con ulteriori piogge in estensione dal Centro-Nord anche alle regioni meridionali. Sarà dunque importante seguire gli aggiornamenti per monitorare l’evoluzione del maltempo e i suoi possibili effetti sul territorio, con particolare attenzione alle zone già a rischio per piogge abbondanti e fenomeni intensi.