Previsioni meteo: non solo maltempo, in arrivo caldo anomalo con temperature oltre i 20°C

La settimana in arrivo vedrà una situazione meteorologica dinamica, caratterizzata da frequenti passaggi instabili di origine atlantica che porteranno piogge e temporali su molte regioni, in particolare al Nord e lungo il versante tirrenico. Tuttavia, oltre al maltempo, un altro elemento di rilievo sarà il clima insolitamente mite, favorito da correnti meridionali che accompagneranno l’intero corso della settimana. L’Italia si troverà infatti sotto il ramo ascendente della vasta depressione atlantica collocata a ovest del nostro paese con il “richiamo” appunto di venti caldi e umidi di scirocco e libeccio.

Temperature oltre le medie per tutta la settimana

Le temperature subiranno un aumento generale a tutte le quote, con valori che si manterranno superiori alla media del periodo, nonostante, come detto, le precipitazioni frequenti. Al Centro, le massime oscilleranno tra 14 e 18°C, mentre al Sud si attesteranno in genere fra 16-20°C. Al Nord, pur in un contesto più perturbato, si registreranno temperature diurne spesso superiori ai 10-11°C, quindi si avranno valori più contenuti sicuramente rispetto al resto d’Italia ma non rigidi.

Punte oltre i 20 gradi al Sud!

L’apice di questa fase mite potrebbe verificarsi sul finire della settimana, specie tra Venerdì e Sabato, quando il richiamo di aria calda dal Nord Africa porterà un ulteriore rialzo termico. In particolare, su Sicilia, Calabria e Puglia, le temperature potrebbero superare ampiamente i 20°C, con punte fino a 23-24°C, accompagnate da una possibile intensa sciroccata, regalando un clima dal sapore tardo primaverile.

L’afflusso di aria molto mite, però, non farà altro che esasperare i contrasti termici, favorendo lo sviluppo di fenomeni intensi. Piogge e temporali potranno risultare localmente forti, con il rischio di grandinate e colpi di vento. Come detto saranno principalmente le regioni settentrionali e quelle tirreniche a essere toccate da questi fenomeni, ma non vanno esclusi episodi di maltempo anche sulle altre zone.

Questo scenario conferma l’importanza di seguire con attenzione gli aggiornamenti e i bollettini meteo nei prossimi giorni, poiché la combinazione tra maltempo frequente e temperature elevate per il periodo potrebbe generare situazioni critiche su alcune aree.