Meteo: verso un Week-End clamoroso, dal caldo al freddo Artico

Un’improvvisa ondata di caldo fuori stagione ha investito gran parte del Sud Italia, grazie ai venti di Libeccio e Scirocco, che hanno spinto le temperature oltre i 20°C. Tuttavia, come già anticipato nei precedenti aggiornamenti meteo, questo è solo un assaggio di ciò che accadrà nei prossimi giorni.

Le condizioni atmosferiche diventeranno ancora più estreme nella seconda parte della settimana, quando una serie di cicloni atlantici attiverà un intenso flusso di aria calda dal deserto del Sahara. Il culmine di questa anomalia termica è previsto tra venerdì 14 e sabato 15 marzo, con temperature che raggiungeranno livelli praticamente estivi.

Temperature da record al Sud: fino a 30°C su Sicilia, Calabria e Puglia

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano scenari eccezionali per venerdì 15 marzo, con temperature che potrebbero risultare superiori alle medie stagionali anche di 14-15°C nelle zone montuose del Sud Italia. Il limite dello zero termico potrebbe addirittura superare i 3500 metri, una condizione più tipica di un’ondata di calore estiva che di metà marzo.

Questa fase di caldo anomalo, del tutto fuori scala per marzo (e altrettanto eccezionale per aprile e persino maggio), porterà la colonnina di mercurio a 25-26°C in diverse località del Sud e del basso Adriatico. Le temperature più alte si registreranno in Sicilia settentrionale ed orientale, nelle aree interne della Calabria e nella Puglia centro-settentrionale, dove si potranno toccare picchi di 28-30°C.

Uno scenario da tarda primavera o inizio estate, che spingerà molti a rivedere il proprio guardaroba con largo anticipo.

Meteo, temporali e grandine al Nord

Mentre il Sud Italia farà i conti con il caldo estivo, il Nord Italia dovrà affrontare una situazione completamente diversa. I venti di Scirocco, infatti, trasporteranno calore e umidità anche verso le regioni settentrionali, dove si scontreranno con correnti più fresche atlantiche.

Nella giornata di venerdì 15 marzo, questo mix esplosivo favorirà la formazione di forti temporali, con il rischio di nubifragi, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e violente raffiche di vento. L’instabilità sarà particolarmente accentuata sulla Val Padana, con possibili supercelle temporalesche tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Addirittura nel corso di Domenica affluirà aria fredda di origine artica a partire dal nord, la quale farà precipitare le temperature e porterà altri forti temporali. Il freddo pian piano dilagherà fin sul Meridione entro lunedì, spazzando via il caldo africano.