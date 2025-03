Allerta meteo per Venerdì 14 Marzo: SCUOLE CHIUSE in molte città anche importanti [ELENCO]

Un’ondata di forte maltempo interesserà il Centro-Nord tra la serata di oggi e la giornata di domani, venerdì 14 marzo. Piogge intense e temporali diffusi colpiranno in particolare la Toscana e l’Emilia-Romagna, dove sono attesi nubifragi particolarmente violenti. A causa delle criticità previste, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per alcune zone dell’Emilia-Romagna e un’allerta arancione per ampie aree della Toscana.

Le autorità locali hanno deciso di adottare misure precauzionali, tra cui la chiusura delle scuole in diversi comuni. Di seguito l’elenco aggiornato dei principali centri in cui è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di venerdì 14 marzo:

Emilia-Romagna

Provincia di Bologna : Bologna, Alto Reno Terme, Casalfiumanese, Imola, Monghidoro, Pianoro

: Bologna, Alto Reno Terme, Casalfiumanese, Imola, Monghidoro, Pianoro Provincia di Ravenna: Ravenna (solo scuole superiori), Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia (solo scuole superiori), Conselice, Cotignola, Faenza (solo scuole superiori), Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo

Toscana

Provincia di Grosseto : Gavorrano

: Gavorrano Provincia di Livorno : Livorno città, Cecina, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Piombino (solo la scuola di Populonia Stazione)

: Livorno città, Cecina, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Piombino (solo la scuola di Populonia Stazione) Provincia di Prato : Poggio a Caiano, Montemurlo

: Poggio a Caiano, Montemurlo Provincia di Firenze : Campi Bisenzio, Signa, Scandicci

: Campi Bisenzio, Signa, Scandicci Provincia di Pistoia : Ponte Buggianese

: Ponte Buggianese Provincia di Pisa: Santa Luce

La situazione resta in costante aggiornamento, e si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali delle amministrazioni locali e della Protezione Civile. Le piogge abbondanti potrebbero causare criticità idrogeologiche, con rischio di allagamenti, esondazioni e frane nelle aree più esposte.

Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e di evitare le zone a rischio. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione del maltempo.